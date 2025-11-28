Basketball: Mehr als eine normale Bezirksliga-Mannschaft

Nicht erst seit dem Sieg im Top-Spiel hat sich der TSV Lustnau zum Erzrivalen der Balingen Falcons entwickelt. Doch der „Klub Kartell“ ist kein normales Amateur-Team.

Mit ihrem knappen Sieg in der Balinger Kreissporthalle brachten sich die Basketballer des TSV Lustnau in die Pole Position der Bezirksliga West. Wovon schon vor Saisonbeginn auszugehen war, ist spätestens jetzt eine unumgängliche Schlussfolgerung: Der „Klub Kartell“ ist der große Favorit auf seine zweite Meisterschaft in Folge – und das in der erst zweiten Saison der Vereinsgeschichte. Was auf den ersten Blick wie ein Wunder wirkt, ergibt bei genauerer Betrachtung viel Sinn. Denn: Der TSV Lustnau ist alles andere als eine normale Bezirksliga-Mannschaft.

Eine sehr talentierte Freundesgruppe Timo Fischer ist eines der Gesichter der Lustnauer Erfolgsgeschichte. Der 23-Jährige durchlief die Jugend der Tigers, schaffte es bis in die ProA und lief in der U14 und U16 sogar für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft auf. Anders formuliert: Er kann verdammt gut Basketball spielen. Eine Eigenschaft, die sich Fischer mit seinen Mitspielern teilt. Center Benaissa Traoré stand sogar schon in der BBL auf dem Parkett. So ziemlich alle anderen Leistungsträger haben mindestens Oberliga-, die meisten sogar Regionalliga-Erfahrung.

Talent und Teamchemie als Faktoren

Talent ist der eine große Faktor in Lustnau, Teamchemie der andere. „Uns ist es sehr wichtig, dass alle Spieler charakterlich gut zu uns passen“, erzählt Fischer. „Wir sind außerhalb der Halle sogar fast noch mehr zusammen als auf dem Feld.“ Der Klub Kartell ist eine eingeschworene Truppe mit einer starken Community im Rücken. Die meisten der Spieler kennen sich seit Jahren gut, haben sowohl in der Jugend als auch im Aktivenbereich bei früheren Stationen schon zusammengespielt. „Elf Freunde müsst ihr sein“, sagte einst Sepp Herberger. In Lustnau scheint diese Weisheit verkörpert zu werden – bis auf die „elf“ natürlich.

Der Klub Kartell ist eine eingeschworene Truppe. Foto: Duddek

Zweiter Aufstieg in Folge im Visier

Mit dem Sieg im Spitzenspiel und einer Bilanz von 8-0 ist der Klub Kartell auf dem besten Weg, im zweiten Jahr seines Bestehens zum zweiten Mal aufzusteigen. Und dann? „Wir schauen von Saison zu Saison“, meint Timo Fischer, der das Team zusammen mit Juro Masic und Headcoach Milos Nadjfeji gründete. Ein gewisser Leistungsanspruch ist aber natürlich da, daraus macht auch der 23-jährige Point Guard keinen Hehl: „Unser Ziel ist es, das Team in den nächsten Jahren möglichst zusammenzuhalten und so hoch wie möglich zu spielen. Wir haben alle Bock, hier etwas aufzubauen und den Basketball in der Region voranzubringen.“

Deshalb seien auch in der eineinhalbjährigen Vereinsgeschichte die bis dato drei Duelle mit den Falcons „so geil“ gewesen, meint Fischer. „Balingen und wir sind zwei Mannschaften, die unbedingt aufsteigen wollen – und die eigentlich auch nichts in der Bezirksliga zu suchen haben.“

Inspiration aus einem Nachtclub in München

Für den Klub Kartell steht also fest: Es soll möglichst hoch hinaus gehen. Doch wie kam eigentlich der Name zustande? „Wir haben mit ein paar der Jungs mal einen Kurztrip nach München gemacht. Die WhatsApp-Gruppe dafür wurde dann über Nacht in ,Klub Kartell’ umbenannt – warum, weiß keiner mehr so genau“, erzählt Fischer lachend. Die Inspiration für das Drachen-Logo des Vereins stammt ebenfalls von jenem Trip – genauer gesagt von einem dort besuchten Münchner Nachtclub.

Unkonventioneller Name

Von ihrem unkonventionellen Namen über den professionellen Social-Media-Auftritt bis hin zum irren Talentlevel des Kaders – der TSV Lustnau geht in vielerlei Hinsicht neue Wege. Eines ist der Klub Kartell dabei jedoch definitiv nicht: eine ganz normale Bezirksliga-Mannschaft.