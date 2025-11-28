Basketball: Mehr als eine normale Bezirksliga-Mannschaft

Nicht erst seit dem Sieg im Top-Spiel hat sich der TSV Lustnau zum Erzrivalen der Balingen Falcons entwickelt. Doch der „Klub Kartell“ ist kein normales Amateur-Team.
Mit ihrem knappen Sieg in der Balinger Kreissporthalle brachten sich die Basketballer des TSV Lustnau in die Pole Position der Bezirksliga West. Wovon schon vor Saisonbeginn auszugehen war, ist spätestens jetzt eine unumgängliche Schlussfolgerung: Der „Klub Kartell“ ist der große Favorit auf seine zweite Meisterschaft in Folge – und das in der erst zweiten Saison der Vereinsgeschichte. Was auf den ersten Blick wie ein Wunder wirkt, ergibt bei genauerer Betrachtung viel Sinn. Denn: Der TSV Lustnau ist alles andere als eine normale Bezirksliga-Mannschaft.