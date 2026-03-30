Ohne den weiter verletzten Franz Wagner quälen sich die Orlando Magic in der NBA durch die Saison. In Toronto verliert das Team deutlich - und kassiert sogar 31 Punkte in Serie.
Toronto - Die Orlando Magic sind in der NBA weiter außer Form und haben bei den Toronto Raptors eine heftige 87:139 (43:70)-Abreibung kassiert. Es war die siebte Niederlage in den letzten acht Spielen für die Magic, die ohne den weiterhin verletzt fehlenden Franz Wagner die direkte Qualifikation für die Playoffs zunehmend aus den Augen verlieren.