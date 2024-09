Basketball Ludwigsburg: MHP Riesen gelingt Transfercoup mit Heimkehrer Justin Simon

1 Justin Simon (re.) kehrt zu den Riesen zurück. Foto: dpa/Thomas Kienzle

Die Bundesliga kann kommen. Rechtzeitig zum Saisonstart nächsten Sonntag gegen Meister München haben die Riesen den Kader komplett – und wie!









Die Vorbereitung des Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg ist am Sonntag in Würzburg zu Ende gegangen und hat nochmals für Furore gesorgt – auf dem Transfermarkt. Denn der Verein hat den Kader mit einem siebten Ausländer komplettiert, aber nicht irgendeinem – sondern Justin Simon, der auch gleich für den Center AJ Pacher sein Debüt gab. Bei seiner Premiere in Ludwigsburg avancierte Simon nicht nur zum Publikumsliebling, sondern vor zwei Jahren auch zum besten Verteidiger der Liga.