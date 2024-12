MHP Riesen behalten in Berlin ohne Chefcoach den Durchblick

1 John Patrick lag flach, seine Mannschaft nicht. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Kein Licht, kein John Patrick und viele Verletzte – aber Ludwigsburgs Basketballer gewinnen trotzdem bei Alba Berlin.









Advent, ein Lichtlein brennt. Von wegen. In der Basketball-Bundesliga blieb es in Berlin am Sonntag vor der Partie gegen die MHP Riesen Ludwigsburg wegen eines technischen Defekts erst einmal dunkel. Als das Spiel mit knapp halbstündiger Verspätung begann behielten die Ludwigsburger dann aber den Durchblick und gewannen 70:64 (40:1) dank einer starken Defensive.