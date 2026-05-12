Basketball Landesliga-Relegation: Balingen Falcons verlieren gegen BBU Ulm – Hoffnung auf Aufstieg lebt weiter

Die TSG Balingen Falcons haben mit einer 63:71-Niederlage beim BBU 01 Ulm IV den vorzeitigen Aufstieg in die Basketball-Landesliga verpasst.
Die TSG Balingen Falcons haben den vorzeitigen Aufstieg in die Basketball-Landesliga verpasst. Nach dem gelungenen Auftakt in die Aufstiegsrelegation mit dem überzeugenden 86:68-Heimsieg gegen Ravensburg musste sich der Bezirksliga-Vizemeister auswärts beim BBU 01 Ulm IV mit 63:71 (10:12, 13:23, 11:16, 29:20) geschlagen geben. Damit bleibt die Entscheidung um den Aufstieg spannend bis zum letzten Relegationsspiel.