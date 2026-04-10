Basketball: Lakers stoppen Niederlagen-Serie in NBA

Nach drei Pleiten in Serie gewinnen die Los Angeles Lakers bei den Golden State Warriors - und wahren damit ihre Chance auf Heimrecht in den NBA-Playoffs. Jayson Tatum erlebt ein emotionales Comeback.
San Francisco - Die Los Angeles Lakers haben ihre Niederlagen-Serie in der NBA gestoppt und ihre Chancen auf den Heimvorteil in der ersten Runde der Playoffs erhalten. Ohne die weiter verletzten Luka Doncic und Austin Reaves gewann das Team um Basketball-Superstar LeBron James 119:103 bei den Golden State Warriors. Der 41-Jährige verbuchte dabei 26 Punkte, 11 Vorlagen und 8 Rebounds. Ex-Nationalspieler Maxi Kleber blieb in fünf Minuten auf dem Feld ohne Zähler.