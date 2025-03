Basketball: Kreis-Derby geht an KKK Haiterbach III

Nach zwei Siegen in Folge reichte es für die Kreisliga-Basketballer vom TSV Calw gegen den KKK Haiterbach III nicht: Das Kreis-Derby ging mit 80:57 klar an den KK Komusina. Im dritten Viertel kam bei den Calwern zwar noch einmal etwas Hoffnung auf, aber eine zu hohe Fehlerquote und viele Fouls verhinderten ein Comeback. TSV-Spieler Jens Geßner fasste zusammen: „Die Partie war von hoher Intensität geprägt. Der KKK Haiterbach III nutzte seine Erfahrung clever aus und gewann letztlich verdient.“ Überragender Mann auf dem Feld war der Haiterbacher Gabriel Maric mit 43 Punkten. Topscorer auf Calwer Seite war Kapitän Robert Wehner mit 20 Punkten.

Rauser macht 21 Punkte

Beim VfL Nagold sieht es gut aus, den vierten Tabellenplatz bis zum Saisonende halten zu können. Durch einen 77:72-Sieg gegen die Spvgg Mössingen halten die Nagolder den Vier-Punkte-Vorsprung gegen die Tigers Tübingen IV, die das Stadt-Derby gegen den TV Derendingen III mit 67:57 für sich entscheiden konnten. Beim VfL Nagold trafen Daniel Rauser (21), Thomas Bader (18), Alex Link (17), Sen Cansin (13) und Luis Goedel (8).

Lesen Sie auch

So geht es weiter

Zwei Spieltage stehen jetzt in der Kreisliga noch an. Der VfL Nagold muss am kommenden Samstag (14 Uhr) zum TV Derendingen III, der KKK Haiterbach III empfängt ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr) den TV Oberndorf und der TSV Calw trifft am Sonntag (17 Uhr) in der Walter-Lindner-Halle auf die TSG Balingen.