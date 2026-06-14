Die New York Knicks haben nach 53 Jahren wieder den Titel in der NBA gewonnen. In San Antonio liegt das Team erneut zweistellig hinten, feiert am Ende dennoch. Nun gibt es drei deutsche NBA-Champions.
San Antonio - Als die erste NBA-Meisterschaft nach 53 Jahren für die New York Knicks perfekt war, kamen Jalen Brunson die Tränen. Nahezu sprachlos gab der überragende Basketball-Profi seine ersten Interviews als Champion. Vater Rick - ein Ex-Profi und Teil des Betreuerstabs der Knicks - war dabei nie mehr als ein paar Meter entfernt.