Basketball: KKK Haiterbach wird schon im Startviertel Zahn gezogen

Für den KKK Haiterbach ist in Stuttgart schon nach dem ersten Viertel klar, dass er leer ausgehen wird.
Titans Stuttgart – KKK Haiterbach 85:73 (28:10, 48:27, 62:49). Die Titans Stuttgart zogen dem KKK Haiterbach in der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg bereits im Startviertel den Zahn. Das gefürchtete Stuttgarter Trio punktete vom Beginn an, vor allem Danilo Mitrovic war einfach nicht aufzuhalten. Es wurden immer wieder Lücken in der Haiterbacher Defence aufgedeckt und knallhart bestraft. Stuttgart erspielte sich bis zur Pause einen deutlichen 48:27-Vorsprung. „Das war nix im Startviertel. So dürfen wir nicht ins Spiel kommen“, ärgerte sich KKK-Coach Mario Maric.