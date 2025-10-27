Basketball: KKK Haiterbach wird schon im Startviertel Zahn gezogen

Für den KKK Haiterbach ist in Stuttgart schon nach dem ersten Viertel klar, dass er leer ausgehen wird.

Titans Stuttgart – KKK Haiterbach 85:73 (28:10, 48:27, 62:49). Die Titans Stuttgart zogen dem KKK Haiterbach in der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg bereits im Startviertel den Zahn. Das gefürchtete Stuttgarter Trio punktete vom Beginn an, vor allem Danilo Mitrovic war einfach nicht aufzuhalten. Es wurden immer wieder Lücken in der Haiterbacher Defence aufgedeckt und knallhart bestraft. Stuttgart erspielte sich bis zur Pause einen deutlichen 48:27-Vorsprung. „Das war nix im Startviertel. So dürfen wir nicht ins Spiel kommen“, ärgerte sich KKK-Coach Mario Maric.

Petar Maric sticht heraus Nach der Pause kam der KK Komusina mit einer anderen Energie aufs Feld. Vor allem Petar Maric konnte zur Aufholjagd beitragen. Acht Punkte in diesem Viertel gingen auf sein Konto. Topscorer Angelos Avramidis konnte mit zwei Dreiern den Rückstand auf 62:49 verkürzen. Haiterbach war wieder im Spiel.

Im Schlussviertel konnte Petar Maric mit zwei Dreiern den Rückstand auf 73:64 verringern, doch Stuttgart ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und sackte den Sieg am Ende mit 85:73 ein.

Mario Maric lobt Reaktion

Mario Maric fasste zusammen: „Wir haben uns einmal mehr in der zweiten Halbzeit gesteigert. Der Rückstand war zu groß, um dies aufzuholen. Wir können uns solch einen Start nicht mehr erlauben. Positiv ist sicherlich die Reaktion in der zweiten Halbzeit und darauf müssen wir aufbauen.“

KKK Haiterbach: Angelos Avramidis (21/4), Petar Maric (15/2), Herdie Lawrence (13/1), Roko Milicevic (9/1), Rickardo Maric (4), Adem Dzilic (3), Martin Kresic (2), Mattis Limberger (2), Justin Milicevic (2), Peter Paurevic (2).