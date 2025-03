TSG Söflingen – KKK Haiterbach 85:78 n. V. (11:20, 38;41, 62:57, 72:72). Der KKK Haiterbach unterlag in der 1. Basketball-Regionalliga in Söflngen nach einem Krimi nach Verlängerung. Dabei war der KK Komusina sehr gut in die Partie gestartet. Malik Kudic eröffnete die Partie mit vier Dreiern. Die Haiterbacher gingen nach hochkonzentriertem Beginn mit 20:11 in Führung nach dem Startviertel.

Die TSG Söflingen kam im zweiten Viertel viel besser in die Partie. Vor allem Patrick Antic mit ebenfalls vier Dreiern in Folge sowie Center Marko Markovic bereiteten dem KKK Haiterbach große Probleme. Der Vorsprung schmolz und die Gäste gingen nur noch mit einer knappen 41:38-Führung in die Pause.

Lesen Sie auch

Offensive verliert den Faden

Im dritten Viertel verlor der KKK Haiterbach in der Offensive den Faden und konnte kaum punkten. Die TSG Söflingen drehte den Spielstand zu ihren Gunsten und ging mit 52:44 deutlich in Führung. Die Haiterbacher jedoch wehrten sich in dieser Phase und immer wieder konnte Alexander Feldberg vollenden.

KKK hält den Anschluss

Mit einem knappen 62:57 für die Hausherren ging es ins letzte Viertel. In diesem konnte sich Neuzugang Dez Landvreugd sich zweimal durchsetzen. Der KKK Haiterbach hielt jedoch den Anschluss und konnte zum 67: 67 ausgleichen. Nun waren Nerven gefragt. Herdie Lawrence konnte die Gäste sogar mit 70:69 in Führung bringen. Der TSG Söflingen jedoch gelang in der Schlussminute ein Dreier. Alexander Feldberg glich zum 72:72 aus. Nach einem Ballgewinn in den Schlusssekunden konnte nur noch ein weiter Dreierversuch, der jedoch nicht erfolgreich war, ausgeführt werden.

Dreier sorgt für den Sieg

Nun hieß es Verlängerung. In diese startete die TSG besser und konnte über Center Marko Markovic mit 80:74 in Front gehen. Der KKK gab sich nicht auf und verkürzte über Malik Kudic zum 80:78, jedoch konnte die TSG erneut mit einem Dreier den Sieg eintüten.