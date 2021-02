Basketball in der ProA Wiha Panthers: Gegen das Schlusslicht favorisiert

Bei den Panthers zeigt die Formkurve in den letzten Tagen klar nach oben. Nach dem wichtigen 77:65-Sieg bei den Römerstrom Gladiators Trier am vergangenen Samstag wollen die Schwenninger nun nachlegen und weitere Punkte holen. Auch wenn die Schwenninger mit viel Selbstbewusstsein in die Partie gehen dürften, warnt Coach Alen Velcic vor dem kommenden Gegner: "Der Tabellenplatz, den die Falcons aktuell inne haben, täuscht über ihr eigentliches Leistungsvermögen hinweg. Man merkt den Nürnbergern an, dass ihnen nach der langen Pause noch der Spielrhythmus und die Konstanz fehlt. Dennoch dürfen wir sie nicht unterschätzen. Wir müssen wieder unseren Gameplan durchsetzen und sollten dann gut gerüstet in die Partie gehen."

Die zweite Heimpartie der Panthers in dieser Woche wurde nun von Sonntag auf Samstag vorverlegt. Gegen die MLP Academics Heidelberg erfolgt der Tip-Off nun also schon am kommenden Samstag (18 Uhr).