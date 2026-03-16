Basketball in der NBA: Schröder verliert mit Cleveland Rückspiel gegen Dallas

Die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder siegten am Freitag deutlich bei den Dallas Mavericks, das Heimspiel gegen die Texaner geht aber verloren. Isaiah Hartenstein kehrt nach Verletzung zurück.
Cleveland - Die Cleveland Cavaliers um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kommen in der NBA weiter nicht in Schwung. Nachdem die Cavaliers am Freitag die Dallas Mavericks auswärts noch deutlich mit 138:105 besiegt hatten, verloren sie nun ihr Heimspiel gegen die Texaner mit 120:130 (59:60). Damit haben sich für die Cavaliers in den vergangenen sechs Partien in der nordamerikanischen Basketballliga stets Sieg und Niederlage abgewechselt.