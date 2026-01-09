Das NBA-Spiel zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat kann nicht wie geplant stattfinden. Der Grund ist ungewöhnlich.
Chicago - Das Spiel in der NBA zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat ist aus einem ungewöhnlichen Grund abgesagt worden. Die Schiedsrichter erachteten das Parkett nach Beschwerden der Basketballprofis wegen des feuchten Zustands als nicht bespielbar. 90 Minuten lang hatten Helferinnen und Helfer vergeblich versucht, das Spielfeld mit Handtüchern und Wischmopps trocken zu bekommen.