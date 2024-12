Basketball: Hartenstein erreicht mit Oklahoma das Finale des NBA-Cups

1 Oklahomas Center Isaiah Hartenstein steuerte 21 Punkte beim Halbfinal-Sieg im NBA Cup bei. Foto: Ian Maule/AP/dpa

Las Vegas - Basketball-Profi Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben das Finale des NBA-Cups erreicht. Das Team des deutschen Centers bezwang im Halbfinale beim Final Four in Las Vegas die Houston Rockets mit 111:96 (41:42). Im Endspiel am Dienstag (Ortszeit) warten die Milwaukee Bucks mit dem griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo, die die Atlanta Hawks mit 110:102 (55:49) besiegten.