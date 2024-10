Basketball: Fiebich und Sabally droht Final-Alptraum

1 Starke Leistung reicht nicht: Leonie Fiebich (l) muss mit New York in ein fünftes Finale. Foto: Abbie Parr/AP/dpa

In der besten Frauen-Basketballliga der Welt müssen zwei deutsche Nationalspielerinnen um den Titel zittern. Setzt sich der Final-Fluch der New York Liberty fort?









Minneapolis - Trotz einer starken Leistung der deutschen Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich haben die New York Liberty ihre erste Chance auf den Titelgewinn in der WNBA vergeben. Im vierten Spiel der Endspielserie unterlag das Team um Fiebich und Nyara Sabally bei den Minnesota Lynx mit 80:82. Damit kommt es am Sonntag zum entscheidenden fünften Finale in New York, der Sieger des Spiels ist Meister der US-Frauenliga.