Basketball: Falcons kämpfen tapfer – aber vergebens

Die Korbjäger TSG Balingen liefern in der Bezirksliga West dem Tabellenführer TSV Lustnau einen beherzten Kampf, müssen sich aber mit 64:84 geschlagen geben.
Am 20. Spieltag der Basketball-Bezirksliga West trafen die beiden bisher stärksten Teams der Saison in einem mit Spannung erwarteten Showdown aufeinander, es ging um nicht weniger als eine Vorentscheidung in der Meisterschaft. Die TSG Balingen Falcons starteten hoch motiviert, kämpften von der ersten Minute an um jeden Ball und machten deutlich, dass sie dem Favoriten TSV Lustnau nicht kampflos das Spielfeld überlassen würden.