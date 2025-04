Basketball: Falcons freuen sich auf Bezirksliga-Basketball in Balingen

Die Balingen Falcons waren in Gedanken schon bei den anstehenden Relegationsspielen, der Kampf um den Aufstieg war noch in vollem Gange. Doch inzwischen steht fest: Durch die Aufstockung der Bezirksliga dürfen die Balinger Basketballer ab der kommenden Saison eine Klasse höher auflaufen.

Eigentlich hatte man sich bei den Falcons auf die Relegation gefreut. Es wäre eine Chance gewesen, sich zu beweisen. Nachdem die Balinger Basketballer in den vergangenen beiden Jahren jeweils in ebenjener Relegation gescheitert waren und dadurch den Aufstieg in die Bezirksliga verpassten, sollte es diesmal endlich klappen. „Wenn wir mit dieser Mannschaft nicht aufsteigen, dann weiß ich auch nicht weiter“, hatte Martin Scheuring, der Spielertrainer der Falcons, vergangene Woche noch gesagt.

Automatischer Aufstieg

Inzwischen steht fest: Scheuring muss sich über seinen Wissensstand keine Sorgen machen. Eine Aufstockung der Bezirksliga auf künftig zwölf Teams macht es möglich: Die Falcons sind Aufsteiger! Auch wenn der sportliche Reiz einer weiteren Relegation mit Spielen gegen Lokomotive TS Göppingen II und den TV Konstanz II, die beide jeweils auch einen Startplatz in der Bezirksliga sicher haben, dadurch entfällt, ist die Freude im Balinger Lager natürlich entsprechend groß. Die Mission, die in den letzten beiden Jahren noch scheiterte, ist nun erfolgreich. Die Vorfreude auf Bezirksliga-Basketball in Balingen kann nun bis zum Start der Saison 2025/26 ansteigen.

Lesen Sie auch

Dominante Leistungen

Dass die Falcons in die Bezirksliga gehören, steht für Martin Scheuring außer Frage. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und blickt voller Optimismus in die Zukunft: „Mit unserem Kader können wir auch in der Bezirksliga ganz oben mitspielen!“ Tatsächlich drängt sich bei einem Blick auf die Tabelle der Eindruck auf, dass die Falcons in der Kreisliga West der Region Alb/Bodensee schlichtweg unterfordert waren – mit einer Ausnahme. Gegen den TSV Lustnau, der sich am Ende die Meisterschaft sicherte, verloren die Balinger beide Begegnungen. „Gerade das Hinspiel zuhause hätten wir durchaus gewinnen können“, gibt Scheuring zu bedenken. Ansonsten marschierten die Falcons jedoch dominant durch die Kreisliga. Mit Ausnahme der beiden Duelle mit Lustnau ging man in allen restlichen 20 Spielen als Sieger vom Parkett. Teilweise schoss man den Gegner regelrecht aus der Halle.

Punktesammler Bechtle, Cetintas und Kirschbaum

Angeführt von ihren Top-Scorern Sebastian Bechtle (22,8 Punkte pro Spiel), Tunacan Cetintas (18,5) und Luis Kirschbaum (14,1) stürmten die Falcons auf den zweiten Tabellenplatz – mit acht Zählern Vorsprung auf den VfL Herrenberg und der mit Abstand besten Korbdifferenz der Liga. „Ich denke, dass wir mit unserer Saison sehr zufrieden sein können“, sprach Martin Scheuring ein Lob an seine Schützlinge aus. Nun steht also das Abenteuer Bezirksliga an. Es wird sich zeigen, wie hoch hinaus die Falcons noch fliegen können.