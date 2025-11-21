Basketball: Falcons empfangen Lustnau zum ultimativen Spitzenspiel

Die noch immer ungeschlagenen Bezirksliga-Basketballer der TSG Balingen treten am Sonntag (17.30 Uhr) mit Wut im Bauch gegen den TSV Lustnau an.
Aus dem Fakt, dass die Basketballer der TSG Balingen noch eine Rechnung mit dem TSV Lustnau offen haben, macht niemand im Lager der Falcons ein Geheimnis. Kaum ein Spiel in den vergangenen Jahren wurde mit so viel Spannung erwartet wie das Duell mit dem „Klub Kartell“ aus dem Stadtteil Tübingens am Sonntag in der heimischen Kreissporthalle. „Die Jungs sind heiß auf das Spiel – schon seit Wochen“, verrät Headcoach Bülent Veznikli.