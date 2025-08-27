Basketball-EM: Schröder fühlt sich nach Interview missverstanden

Basketball-Star Dennis Schröder hat mit einem Interview Debatten ausgelöst. Nun äußert sich der deutsche Kapitän erneut - und räumt auch einen eigenen Fehler ein.
Tampere - Basketball-Kapitän Dennis Schröder hat seine viel beachteten Interview-Aussagen zum Vergleich mit Dirk Nowitzki erklärt und fühlt sich in den deutschen Medien teilweise ungerecht dargestellt. "Die versuchen, einen auszutricksen, dass irgendetwas rauskommt, was sie benutzen können, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist mein Gefühl", sagte Schröder im Podcast "Kannst du so nicht sagen", der von Athletiktrainer Arne Greskowiak und Profi Moritz Wagner moderiert wird.