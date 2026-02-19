Basketball: Ein Rabe und ein Werwolf

Der 31-jährige Charalampos Kiriakidis führt ein basketballerisches Doppelleben: Spieler in Rottweil, (Co-)Trainer in Reutlingen.
Auch wenn er den Sport erst im Alter von 15 Jahren für sich entdeckte, fließt Basketball inzwischen unaufhaltsam durch die Adern von Charalampos Kiriakidis. Der gebürtige Nürtinger, dessen Eltern aus der Nähe der griechischen Hafenstadt Thessaloniki kommen, ist in seiner Karriere schon viel herumgekommen. Als Spieler lief er schon in Nürtingen, Metzingen, Reutlingen und Kirchheim auf, spielte unter anderem in der Junioren-Oberliga und gehörte in Kirchheim sogar zum erweiterten ProA-Kader. Während eines Auslandssemesters schnürte er zwischenzeitlich sogar in Italien die Basketballschuhe.