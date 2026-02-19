Basketball: Ein Rabe und ein Werwolf

Auch wenn er den Sport erst im Alter von 15 Jahren für sich entdeckte, fließt Basketball inzwischen unaufhaltsam durch die Adern von Charalampos Kiriakidis. Der gebürtige Nürtinger, dessen Eltern aus der Nähe der griechischen Hafenstadt Thessaloniki kommen, ist in seiner Karriere schon viel herumgekommen. Als Spieler lief er schon in Nürtingen, Metzingen, Reutlingen und Kirchheim auf, spielte unter anderem in der Junioren-Oberliga und gehörte in Kirchheim sogar zum erweiterten ProA-Kader. Während eines Auslandssemesters schnürte er zwischenzeitlich sogar in Italien die Basketballschuhe.

„Nie besonders athletisch, groß oder schnell“ All das erreichte der 31-Jährige, „obwohl ich nie besonders athletisch, groß oder schnell war“, wie er lachend erzählt. Sein „Köpfchen“ sei es gewesen, das ihm auf dem Parkett zu Erfolgen verholfen hat. Heutzutage setzt er jenes Köpfchen an zwei Wirkungsstätten ein. Als Spieler versucht er, den TSV Rottweil nach dem letztjährigen Aufstieg in die Oberliga in eben dieser zu halten. Im Trainingsbetrieb ist Kiriakidis schon etwas länger ein fester Bestandteil der Werwölfe – genauer gesagt seit es den Gymnasiallehrer im Rahmen seines Referendariats nach Trossingen verschlug.

20 Spiele, 15 Siege

Aktuell sind die Werwolves Tabellenletzter – vielleicht unter anderem auch, weil Kiriakidis in der laufenden Saison erst drei Spiele absolvieren konnte. Denn der größte Fokus des 31-Jährigen liegt auf seiner anderen Rolle: Co-Trainer bei den Reutlingen Ravens. Der Regionalligist ist nach der knappen 76:78-Niederlage im Spitzenspiel gegen die Black Forest Panthers zwar auf den dritten Rang abgerutscht, ist aber weiterhin mittendrin im Aufstiegsrennen. Kiriakidis hat an diesem Aufschwung an der Seite von Headcoach Rodrigo Reynoso einen erheblichen Anteil. „Es war der perfekte Zeitpunkt für mich, nach Reutlingen zurückzukehren. Der Verein wollte frischen Wind hereinbringen, um die Playoffs zu erreichen.“ Mit 15 Siegen aus 20 Spielen sind die Ravens aktuell auf seinem sehr guten Weg, die K.o.-Runde der besten vier Teams zu erreichen und dort um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die ProB zu kämpfen.

Noch lange nicht fertig an der Seitenlinie

Während für Kiriakidis mehr oder weniger feststeht, dass er in der kommenden Saison nicht mehr selbst auf dem Parkett stehen wird, ist sich der 31-Jährige sicher, dass er erst am Anfang seiner Laufbahn als Trainer steht. Neben seiner Rolle an der Seite von Reynoso trainiert er zusätzlich die U18 der Ravens in der Junioren-Oberliga. „Ich liebe die Arbeit mit den Jungs, das macht mir extrem viel Spaß“, so der gelernte Englisch- und Italienisch-Lehrer.

Im Sommer möchte Kiriakidis, dessen Vater in Griechenland übrigens einst professioneller Fußball-Coach war, seine B-Lizenz erhalten. Wohin die Reise dann geht und an welche Seitenlinien es ihn verschlägt, ist noch völlig offen. Klar ist nur, wie Charalampos Kiriakidis neue Aufgaben angehen wird: mit Köpfchen.