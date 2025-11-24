Basketball: Ein großer Schritt für die Balingen Falcons

Die Balingen Falcons verlieren zwar das Top-Spiel gegen den TSV Lustnau knapp mit 75:80, konnten sich aber dennoch über ein Basketball-Fest in der Kreissporthalle freuen.
Dass es am Sonntagabend nach einer hart umkämpften Partie 75:80 aus Balinger Sicht stand, hatte vor allem einen Grund: Timo Fischer. Der 23-Jährige erzielte satte 45 der 80 Punkte für die Gäste aus Lustnau. Egal, was die Defense der Falcons dem Ausnahmespieler entgegenstellte – an diesem Abend schien es keine Rolle zu spielen. Sechs Dreier verwandelte der Lustnauer Leistungsträger. 16-mal stand er an der Freiwurflinie, 15-mal davon erfolgreich. „Wir haben ihn einfach nicht in den Griff bekommen. Er hat viele schwere Würfe getroffen und sich ständig Freiwürfe erarbeitet“, konnte auch Falcons-Headcoach Bülent Veznikli unmittelbar nach der Schlusssirene nur seinen Hut ziehen.