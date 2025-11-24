Basketball: Ein großer Schritt für die Balingen Falcons

Die Balingen Falcons verlieren zwar das Top-Spiel gegen den TSV Lustnau knapp mit 75:80, konnten sich aber dennoch über ein Basketball-Fest in der Kreissporthalle freuen.

Dass es am Sonntagabend nach einer hart umkämpften Partie 75:80 aus Balinger Sicht stand, hatte vor allem einen Grund: Timo Fischer. Der 23-Jährige erzielte satte 45 der 80 Punkte für die Gäste aus Lustnau. Egal, was die Defense der Falcons dem Ausnahmespieler entgegenstellte – an diesem Abend schien es keine Rolle zu spielen. Sechs Dreier verwandelte der Lustnauer Leistungsträger. 16-mal stand er an der Freiwurflinie, 15-mal davon erfolgreich. „Wir haben ihn einfach nicht in den Griff bekommen. Er hat viele schwere Würfe getroffen und sich ständig Freiwürfe erarbeitet“, konnte auch Falcons-Headcoach Bülent Veznikli unmittelbar nach der Schlusssirene nur seinen Hut ziehen.

Individuelle Klasse Dass der „Klub Kartell“ aus dem Tübinger Stadtteil über einen enorm starken und tiefen Kader verfügt, ist schon seit den beiden Duellen mit den Falcons in der vergangenen Kreisliga-Saison ein offenes Geheimnis. Viele der Lustnauer Akteure kennen sich schon seit Jahren und haben – so wie auch Timo Fischer selbst – eine erfolgreiche Vergangenheit unter dem Dach der Tigers Tübingen.

Dennoch schafften es die Falcons vor den Augen von mehr als 300 Zuschauern in der Kreissporthalle, dass ein regelrechtes Basketball-Fest entstand. Den 37:43-Halbzeitrückstand machte man wett, indem man das dritte Viertel mit 22:16 gewann. Am Ende waren Sebastian Bechtle (19 Punkte) und Tunacan Cetintas (16) die Balinger Top-Scorer.

Falcons-Coach Bülent Veznikli herzt den 45-Punkte-Mann Timo Fischer nach der Partie. Foto: Ralf Kühn

Im letzten Spielabschnitt setzte sich dann die Abgezocktheit von Fischer und Co. letztendlich durch. Dementsprechend hatte Veznekli sowohl lobende als auch kritische Worte für seine Schützlinge übrig: „Oft haben die Kleinigkeiten in der Defense und beim Rebounding nicht gepasst. Aber insgesamt haben wir ein gutes Spiel gemacht – und vor allem bis zum Schluss super gekämpft.“ Das Balinger Publikum – und auch die mitgereisten Lustnauer Anhänger – wussten das zu schätzen und verwandelten die Kreissporthalle für ein paar Stunden in einen Hexenkessel.

„Wie geil ist das bitte!?“

Das entging auch dem Mann des Abends nicht: „Ich habe vor zwei Jahren noch Regionalliga gespielt – da war gefühlt nirgendwo eine Stimmung wie hier heute Abend. Wie geil ist das bitte!?“ Fischer ergänzt: „Natürlich wollten wir das Spiel unbedingt gewinnen und sind froh, dass uns das gelungen ist. Aber am Ende des Tages geht es auch darum, den Zuschauern eine Show zu bieten und den regionalen Basketball weiter zu pushen. Und das haben wir heute getan.“ Außerdem verrät der 23-Jährige, dass sich der TSV für das Rückspiel am 15. März die Kreissporthalle in Tübingen gesichert hat, um mehr Zuschauer zulassen zu können wie beim Aufeinandertreffen in der Kreisliga in der vergangenen Saison.