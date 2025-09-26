Basketball: Ebingen Titans sind bereit für ihre „Klassenfahrt“

Mit einem Auswärtsspiel in Stockach starten die Ebingen Titans am Sonntag (11 Uhr) in den Spielbetrieb. Gründer und Headcoach Faton Gjegjani freut sich auf die neue Herausforderung.
Faton Gjegjani darf sich ab dem kommenden Sonntag endgültig auf die Fahne schreiben, den Basketball zurück nach Albstadt geholt zu haben. Wenn die „Titans“ des TSV Ebingen bei der TG Stockach ihr erstes Spiel in der Kreisliga Süd bestreiten, wird die lange Zeit ohne aktive Herrenmannschaft der Vergangenheit angehören. Gjegjani ist dabei so etwas wie der Gründervater des neu formierten Teams – im wahrsten Sinne des Wortes.