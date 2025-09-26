Basketball: Ebingen Titans sind bereit für ihre „Klassenfahrt“

Faton Gjegjani darf sich ab dem kommenden Sonntag endgültig auf die Fahne schreiben, den Basketball zurück nach Albstadt geholt zu haben. Wenn die „Titans“ des TSV Ebingen bei der TG Stockach ihr erstes Spiel in der Kreisliga Süd bestreiten, wird die lange Zeit ohne aktive Herrenmannschaft der Vergangenheit angehören. Gjegjani ist dabei so etwas wie der Gründervater des neu formierten Teams – im wahrsten Sinne des Wortes.

Wunsch des Sohnes Als sein Sohn Lennox (13) Basketball spielen wollte, suchte Gjegjani nach einem Weg, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Wenige Jahre später tummeln sich unter dem Dach des TSV Ebingen mehr als 120 Mitglieder, fünf Schiedsrichter, vier Jugend- und eine Damenmannschaft – sowie inzwischen auch wieder das Herrenteam.

„Diese Mannschaft ist jetzt natürlich das Sahnehäubchen auf der Arbeit der letzten Jahre“, freut sich Gjegjani auf den Saisonstart. Seine Frau Agnes ist Kassenwärtin der Abteilung, sein Neffe Medin Beka ist Co-Spielertrainer und Lennox, mit dem quasi alles begann, wird die U14 als Kapitän ebenfalls in den Spielbetrieb führen. Auch seinen anderen Co-Trainer, Daniel Kauerhof, kennt Gjegjani schon lange. „Ein bisschen ist es wie ein Familienunternehmen“, erzählt der 39-Jährige lachend.

„Wollen Meister werden“

Eine klare Zielsetzung für die Premierensaison hat der Headcoach natürlich auch schon parat – auch wenn sich diese „vielleicht überheblich“ anhört: „Klar, wir wollen Meister werden und aufsteigen. Ich denke, das möchte jede Mannschaft, die in einer Liga antritt.“ Für das Ebinger Team, das seit fast einem Jahr in dieser Konstellation gemeinsam trainiert, war von Beginn an klar, dass der Weg schnellstmöglich in den Spielbetrieb führen sollte. „Der Fokus lag schon immer auf der Leistung“, stellt der Coach klar. Dass die nötige Qualität vorhanden ist, steht für Gjegjani außer Frage: „Wir haben richtig gute Spieler in unserem Team. Und wir sind in der kurzen Zeit schon extrem zusammengewachsen.“

Teamgeist und Zusammenhalt sind der andere große Fokus bei den Titans. Als Motto für die kommende Saison wurde die „Klassenfahrt 2025/26“ ausgerufen. Man möchte Spaß haben, den Basketball zelebrieren – und mit dieser Herangehensweise natürlich Erfolge feiern. Daraus macht Faton Gjegjani, der einst als Spieler selbst in Ebingen – aber auch in Tübingen, Schwenningen und Reutlingen – spielte, keinen Hehl.

Auch Streetball wird gefördert

Neben den erwünschten Erfolgen mit den Titans möchte der 39-Jährige mit dem „Familienunternehmen“ auch die Basketball-Kultur in der Region voranbringen. Deshalb wurde der „Streetball City Cup“ ins Leben gerufen, in dessen Rahmen zuletzt ein Turnier auf dem Albstädter Bürgerturmplatz erfolgreich über die Bühne gebracht wurde. Am 20. Dezember soll in Bitz die nächste Auflage im 3x3-Format stattfinden. Auch Veranstaltungen in Metzingen und Sigmaringen sowie ein Eins-gegen-Eins-Turnier in Albstadt sind in Planung. Doch zunächst steht der Beginn der „Klassenfahrt“ im Vordergrund.