Basketball: Durant verdrängt Nowitzki von Rang sechs der NBA-Bestenliste

Dirk Nowitzki ist in der NBA-Bestenliste einen Platz zurückgefallen - weil Kevin Durant Sekunden vor Schluss die Nerven behält. Danach gratuliert der Deutsche.
Houston - Kevin Durant ist in der Bestenliste der NBA-Scorer an Dirk Nowitzki vorbeigezogen und hat den deutschen Rekordhalter auf Rang sieben verdrängt. 15,2 Sekunden vor dem Ende der Partie gegen die New Orleans Pelicans übertraf Durant Nowitzki mit einem verwandelten Freiwurf und kommt nach den insgesamt 18 Zählern beim 119:110 der Houston Rockets nun auf 31.562 Punkte. Nowitzki verbuchte in seiner Karriere 31.560 Punkte.