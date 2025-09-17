Basketball: Direkt den nächsten Aufstieg im Visier?

Für die Balingen Falcons beginnt nach dem Aufstieg in die Bezirksliga eine besonders aufregende Saison. Auf der einen Seite geht man das neue Abenteuer als Aufsteiger natürlich nicht übermütig an. Andererseits ist davon auszugehen, dass die Falcons, die in der vergangenen Saison in der Kreisliga – mit Ausnahme der beiden Duell mit Mitaufsteiger TSV Lustnau – weitestgehend unterfordert waren – auch in der höheren Spielklasse zu den besseren Teams gehören könnten. Das glaubt zumindest Bülent Veznikli, der neue Headcoach der Balinger.

Ganz oben mitspielen? „Ich habe den Jungs von Anfang an gesagt, dass sie das Potenzial haben, auch in der Bezirksliga oben mitzuspielen“, meint der 57-Jährige. Der neue Übungsleiter ergänzt aber auch: „Das werden wir zu Beginn der Saison nicht als Ziel ausrufen. Wir müssen uns erst einmal finden und von Spiel zu Spiel denken. Wir haben 22 Partien – es ist ein langer Weg. Es wird bestimmt zu Verletzungen oder Ausfällen kommen. Und das Niveau der Liga ist am Anfang natürlich auch schwer einzuschätzen.“

Zuletzt in Reutlingen

Veznikli betreute zuletzt mehrere Jahre lang die Regionalliga-Mannschaft der Reutlingen Ravens als Co-Trainer und bringt allgemein enorm viel Erfahrung als Coach und Spieler mit zu den Eyachstädtern. Das aktuelle Falcons-Team kennt er aus der jüngeren Vergangenheit auch bereits, da er das ein oder andere Mal als Schiedsrichter bei Spielen der Balinger im Einsatz war. Die Ankunft des gebürtigen Türken bedeutet gleichzeitig, dass der bisherige Spielertrainer Martin Scheuring nur noch als reiner Spieler im Einsatz ist. „Ich freue mich sehr, dass Martin noch dabei ist und tausche mich natürlich viel mit ihm aus. Ich denke, es ist zu großen Teilen sein Verdienst, dass die Mannschaft in den letzten Jahren so zusammengeblieben ist. Die Jungs respektieren ihn“, so Veznikli.

Defense, Transition, Einsatz

Nach drei intensiven Wochen hat der neue Headcoach bereits das Gefühl, dass die Spieler seine Philosophie annehmen. Der 58-Jährige steht für Einsatz in der Defense, Gefahr in der Transition und generell vollen Einsatz an beiden Enden des Feldes. „Das war als Spieler schon immer mein Ziel, in jeder Situation alles zu geben. Wir werden eine der größten und athletischsten Mannschaften der Liga sein – das müssen wir ausnutzen. Wenn uns das gelingt, dann bin ich mir sicher, dass wir in jedem Spiel als Sieger vom Parkett gehen können“, blickt der neue Headcoach optimistisch auf die kommende Saison. Los geht es für die Falcons am Sonntag (17.30 Uhr) in der heimischen Kreissporthalle gegen die Böblingen Panthers.