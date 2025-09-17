Basketball: Direkt den nächsten Aufstieg im Visier?

Die Balingen Falcons befinden sich in den letzten Zügen der Saisonvorbereitung. Mit einem neuen Headcoach wollen sie in der Bezirksliga angreifen.
Für die Balingen Falcons beginnt nach dem Aufstieg in die Bezirksliga eine besonders aufregende Saison. Auf der einen Seite geht man das neue Abenteuer als Aufsteiger natürlich nicht übermütig an. Andererseits ist davon auszugehen, dass die Falcons, die in der vergangenen Saison in der Kreisliga – mit Ausnahme der beiden Duell mit Mitaufsteiger TSV Lustnau – weitestgehend unterfordert waren – auch in der höheren Spielklasse zu den besseren Teams gehören könnten. Das glaubt zumindest Bülent Veznikli, der neue Headcoach der Balinger.