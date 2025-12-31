Basketball: Deutliche NBA-Pleite für Schröder zum Jahresabschluss

Das letzte NBA-Spiel 2025 endet für Dennis Schröder und den Sacramento Kings in einem Debakel. Auch für einen anderen deutschen Profi setzt es eine deutliche Niederlage.
Inglewood - Basketball-Star Dennis Schröder hat im letzten Auftritt des Jahres in der NBA mit den Sacramento Kings deutlich verloren. Das Team des Welt- und Europameisters verlor bei den Los Angeles Clippers mit 90:131 (40:73) und rangiert mit lediglich 8 Siegen aus 33 Partien als Tabellen-14. in der Western Conference weit entfernt von den Playoff-Plätzen.