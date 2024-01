Basketball Champions League: MHP Riesen Ludwigsburg legen vor und brauchen noch einen Sieg

Die MHP Riesen Ludwigsburg machten im neuen Jahr so weiter, wie sie im alten aufgehört hatten: erfolgreich mit einem 82:63. Zudem war die Arena zum Play-in-Spiel der Basketball Champions League (BCL) gegen Darüssafaka mit 3314 Zuschauern überraschend gut gefüllt, wofür auch zahlreiche türkische Fans sorgten, vielleicht sogar mehr als die 600 von „Dacka“ beim letzten Heimspiel der Champions League gegen Riga.

In der runderneuerten Mannschaft der Türken fehlte noch der ehemalige Ludwigsburger James Woodard, der als überzähliger Neuzugang nicht für die BCL gemeldet wurde, während die Riesen auf den erkrankten Jonathan Bähre verzichten mussten. Trainer Josh King: „Es war gut und wichtig, dass wir gleich das erste Spiel gewonnen haben.“ Wobei die Höhe unbedeutend ist, zum Weiterkommen fehlt noch ein Sieg aus maximal zwei Partien. „Wichtig ist, dass wir nächstes Mal wieder an die gute Defensive anknüpfen können“, sagt King. Dem türkischen Team merkte man an, dass es noch nicht gut eingespielt ist, während bei den Ludwigsburgern offensiv wieder einmal Jayvon Graves (21) herausragte, der damit in allen drei Heimspielen der BCL mehr als 20 Punkte erzielte.

Der türkische Coach Yakup Sekizkok gibt sich in dem europäischen We ttbewerb aber noch nicht geschlagen: „Wir werden die gewünschten Ergebnisse erzielen, wenn sich die neuen Spieler auf dem Feld bei uns anpasst haben, vor allem in der Defensive.“ Ob das schon bis zum Rückspiel nächsten Mittwoch in Istanbul der Fall ist oder bei einem möglichen dritten Spiel am 16. Januar wieder in Ludwigsburg? Abwarten und Tee trinken – und trainieren.