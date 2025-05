Basketball: Celtics verlieren erneut gegen Knicks - und womöglich Tatum

2 Jalen Brunson führte die Knicks zum dritten Sieg gegen die Celtics. Foto: Frank Franklin II/AP/dpa

Der Titelverteidiger steckt in Schwierigkeiten: Die Boston Celtics kassieren in den NBA-Playoffs die dritte Niederlage gegen die New York Knicks. Ein Comeback wird schwer - besonders ohne einen Star.









New York - Die New York Knicks haben in den NBA-Playoffs zum dritten Mal gegen die Boston Celtics gewonnen und sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Finals der Eastern Conference entfernt. Trotz zwischenzeitlich 14 Punkten Rückstand vor den eigenen Fans im Madison Square Garden holten die Knicks ein 121:113 - nun führen sie in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1 gegen den Titelverteidiger. Die nächste Partie ist am Mittwochabend (Ortszeit) in Boston.