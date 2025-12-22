Die Trennung von Gold-Trainer Gordon Herbert kam plötzlich - und die Nachfolge-Lösung hat es in sich. Die großen Erfolge der Vergangenheit wecken Hoffnungen.
München - Der frühere Meistercoach Svetislav Pesic kehrt überraschend als Trainer zu den Basketballern des FC Bayern zurück. Die Münchner präsentierten damit rasch einen Nachfolger für Deutschlands Weltmeistercoach Gordon Herbert. "Ich freue mich, dass der Club glaubt, dass ich auch in so einer Situation helfen kann", sagte der 76-Jährige am Tag vor dem Euroleague-Heimspiel am Dienstagabend (19.30 Uhr) gegen Spitzenreiter Hapoel Tel Aviv.