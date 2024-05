1 Jayvon Graves (r.) geht endlich wieder mit gutem Beispiel voran. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Ludwigsburgs Basketballer haben gegen den Favoriten aus München zwar nichts gewonnen, aber zumindest neues Selbstvertrauen getankt.









Fünf Minuten vor Schluss waren die MHP Riesen beim 65:66 bis auf einen Punkt an den Favoriten FC Bayern herangekommen – und die ausverkaufte Arena in Ludwigsburg bebte. Die Sensation lag in der Luft, doch am Ende siegten die Gäste vor 4000 Zuschauern mit 85:80 und dürften als Hauptrundenerster in die Play-offs der Basketball-Bundesliga gehen. „Natürlich bin ich mit dem Ergebnis nicht glücklich“, sagte Riesen-Trainer Josh King, „aber mit den Bemühungen meiner Mannschaft.“