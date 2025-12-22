Basketball-Bundesliga: Neuer Schwung durch alten Fuchs? Pesic bei Bayern zurück

Die Trennung von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert kam plötzlich, die Nachfolge-Lösung hat es in sich. Als früherer Meistercoach weckt Svetislav Pesic Hoffnungen auf eine wundersame Euroleague-Wende.
München - Mehr als neun Jahre nach seinem Abschied als Münchner Trainer kehrte Svetislav Pesic mit einem Lächeln beim FC Bayern zurück. "Guten Abend - ich bin wieder da", sagte der frühere Meistercoach, der bei den Münchner Basketballern überraschend die Nachfolge von Deutschlands Weltmeistercoach Gordon Herbert antritt. "Ich habe nur ein Ziel hier, dass wir uns so schnell wie möglich verbessern", sagte der 76-Jährige.