Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg zeigen Schwächen an der Freiwurflinie

Ludwigsburgs Basketballer haben den Heim-Auftakt in der Bundesliga verloren, obwohl sie über weite Strecken geführt hatten.

Beim letzten Spiel am Freitag in Frankfurt sagte Ludwigsburgs Spielmacher Stef Smith: „Ich spiele fast lieber auswärts, und sorge dann dafür, dass die Halle ruhig wird.“ Das ist ihm dort mit 28 Punkten und dem Sieg bei den Skyliners auch gelungen. Bei der Heim-Premiere der Riesen in der diesjährigen Basketball-Bundesliga-Saison am Sonntagabend war am Ende dann allerdings die MHP-Arena ruhig gestellt, es setzte eine knappe 79:84 (48:44-)Niederlage gegen die Würzburg Baskets, die damit nach drei Spielen weiter unbesiegt sind.

Unsere Empfehlung für Sie Basketball MHP Riesen Ludwigsburg Mikko Riipinen: „Wir wollen aus wenig mehr machen“ Nach einer Dekade unter John Patrick starten Ludwigsburgs Basketballer in eine neue Ära mit dem Schweden Mikko Riipinen. Der ist erst 38, hat aber klare Vorstellungen. Die Niederlage lässt sich an zwei Eckpunkten festmachen: Den insgesamt 25 Ballverlusten, was den Gegner immer wieder leicht ins Spiel zurück brachte. Hinzu kamen Schwächen von der Freiwurflinie, an der die Riesen nur 19 von 31 Versuchen verwandelten. „Ich bin ziemlich ernüchtert über diese Niederlage. Es ist zu hunder Prozent meine Verantwortung, das Team besser auf den Druck von Würzburg vorzubereiten. Ich bin, mit Hinblick auf die 25 Ballverluste, offensichtlich nicht zu den Spielern durchgedrungen. Und wir müssen mehr Freiwürfe üben, das war unterhalb des akzeptablen Levels“, sagte Trainer Mikko Riipinen.

Da nutzte es auch nichts, dass die Mannschaft über weite Strecken des Spiels vor 3672 Zuschauern in Führung lag, 76:70 hieß es noch dreieinhalb Minuten vor Schluss. Doch in der Endphase traf die Mannschaft die falschen Entscheidungen, Würzburg erwies sich als cleverer. Beste Ludwigsburger Werfer waren Tray Buchanan und eben Smith mit je 18 Punkten. Riipinen: „Wir wissen immerhin nun, worin wir besser werden müssen – und daran werden wir jetzt arbeiten.“ Denn weiter geht es für die Riesen bereits am Freitag (20 Uhr) mit der Auswärtspartie in Chemnitz.