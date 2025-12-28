Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg wanken wieder, fallen dieses Mal aber nicht

Ludwigsburgs Basketballer haben nach drei Niederlagen mal wieder gewonnen. Ob der Sieg gegen Jena schon der Wendepunkt war? Montagabend wartet Berlin.
Gerade nochmals gut gegangen: Den MHP Riesen Ludwigsburg drohte die vierte Niederlage nacheinander, doch am Samstagabend verlor die Mannschaft in der entscheidenden Phase nicht die Nerven – und damit auch nicht das Spiel in der Basketball-Bundesliga. Am Ende stand vor 4000 Zuschauern in der zum fünften Mal nacheinander ausverkauften Arena ein 91:82(45:29-)Sieg gegen Science City Jena, der zwischenzeitlich mal wieder am seidenen Faden hing. Dieses Mal mit dem Happy End für die Riesen, die im dritten Viertel – ähnlich wie in den vergangenen Spielen – bei einer 20-Punkte-Führung schon wie der sichere Sieger aussahen.