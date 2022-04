1 Jordan Hulls muss sich diese Saison immer wieder eine Pause gönnen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

In der Bundesliga hat Ludwigsburg gegen die Bayern verloren – das soll sich am Dienstag in der Champions Legaue in Rumänien nicht wiederholen. Neue Sorgen um Hulls.















Das war nix. Aus Ludwigsburger Sicht. Ein Spitzenspiel unter Vorbehalt im Basketball am Samstagabend. Der Vierte MHP Riesen Ludwigsburg traf auf den Zweiten Bayern München – doch im Hinterkopf hatten beide Teams schon die internationalen Aufgaben am Dienstag. In die die Münchner mit einem 77:58-Sieg (in der Euroleague nach Barcelona) reisen, während die Riesen in der Champions League ebenfalls im Viertelfinale zum alles entscheidenden dritten Spiel nach Rumänien zu U-BT Cluj-Napoca reisen. Und der Vorsitzende Alexander Reil ließ am Rande der Bundesliga-Partie keinen Zweifel: „Wir wollen ins Final Four – auch wenn’s schwer wird.“ Er dachte vor allem an die 10 000 Zuschauer in Rumänien, die die Arena erneut zu einem Hexenkessel machen werden.

Davon war die MHP-Arena am Samstag mit ihren 2756 Zuschauern ein Stück weit entfernt. Zumal die Riesen mit 2:13 einen Fehlstart erwischten, doch ein 20:5-Lauf brachte die Mannschaft John Patricks zurück ins Spiel, die zur Pause sogar mit 36:30 führte. Doch nach dem Wechsel übernahmen die Münchner zunehmend das Kommando, und die Riesen verloren nach und nach die Linie. Die Luft war raus, mit 47:22 ging die zweite Hälfte an die Münchner. Was auch daran lag, dass die Ludwigsburger katastrophal trafen (16 Prozent der Dreier, 50 Prozent von der Freiwurflinie), zudem wurde Distanzspezialist Jordan Hulls (nur 11:30 Minuten Spielzeit) geschont, so dass Jonah radebaugh (18 Punkte) einmal mehr bester Werfer war.

Nun also geht es für die Riesen in der Champions League nach Rumänien, zu einem echten do-or-die-Spiel (Alles oder Nichts). Im Heimspiel unter der Wochen landeten die Riesen einen Sieg mit 17 Punkten unterschied, doch das ist Makulatur. Am Dienstag (18 Uhr, MEZ) geht es wieder bei Null los; nur der Sieg zählt für den Einzugs ins Final-Four-Turnier vom 6. bis 8. Mai – in Bilbao.