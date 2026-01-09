Ludwigsburgs Basketballer mussten im Training einen herben Rückschlag einstecken, ließen sich davon bei den Bamberg Baskets aber nicht beeindrucken.

Neues Jahr, neues Glück? Fast scheint es so bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Der Basketball-Bundesligist ließ dem Heimerfolg gegen Heidelberg am Freitagabend einen Auswärtssieg folgen mit 100:79 (50:42) bei den Bamberg Baskets, womit sich die Ludwigsburger erst einmal auf Platz sechs schoben. Es war sicher mit das beste Spiel der Saison, in dem die Riesen von Beginn an dominierten (24:7/7. Minute).

Wobei Babacar Sane nach seiner Heidelberg-Gala erneut einen starken Auftritt (19 Punkte) hinlegte und nur von Tray Buchanan (24) übertroffen wurde. Trainer Mikko Riipinen sagte: „Heute haben wir nahezu das komplette Spiel konstant gespielt, was ein großer Schritt nach vorne für uns ist.“ Bleibt als einziges Manko weiter die extrem schwache Freiwurfquote von 58 Prozent. Wogegen bei Bamberg 24 Ballverluste ins Auge stachen, was Riipinn zur Aussage veranlasste: „Natürlich hatte Bamberg nicht seinen besten Tag, was das Ergebnis des Spiels natürlich beeinflusst hat.“

Neues Jahr, neues Glück? Nicht ganz. Denn es gab schon vor dem Spiel einen Wermutstropfen. Center Keeshawn Kellman zog sich im Training eine Meniskusverletzung zu und muss operiert werden. „Er wird mehrere Spiele ausfallen, möglicherweise die ganze Saison“, sagte Riipinen, „aber wir müssen trotzdem im Moment präsent sein.“ Das war sein Team in Bamberg. Und auch in den folgenden Heimspielen gegen Bonn (17. Januar) und Braunschweig (24. Januar)?