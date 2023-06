Jetzt ist es offiziell: Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg ist für die Gruppenphase der Champions League (BCL) gesetzt. Das gilt aus der Bundesliga auch für den Halbfinalgegner Oldenburg sowie den BCL-Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn. Außerdem wird die BG Göttingen in der Qualifikation starten. Die Auslosung wird am 5. Juli vorgenommen, die Gruppenphase startet am 17. Oktober, nach dem bewährten Modus mit acht Vierer-Gruppen. Der Erste qualifiziert sich direkt für die nächste Runde, der Zweit- und Drittplatzierte spielen noch eine sogenannte Play-In-Runde aus. In dieser Saison scheiterten die Riesen dabei am französischen Team aus Limoges, nachdem sie im dritten und entscheidenden Spiel schon mit 22 Punkten geführt hatte.

Schnee von gestern. Riesen-Coach Josh King sagt jetzt: „Wir sind sehr froh, dass wir auch in der neuen Spielzeit wieder in der Champions League antreten. Das ist seit Jahren ein hervorragender Wettbewerb mit sportlich ambitionierten, exzellent arbeitenden und geschichtsträchtigen Vereinen aus ganz Europa. Wir sind schon sehr gespannt, auf welche Vereine wir treffen werden.“ Möglich sind namhafte Clubs wie AEK Athen, Hapoel Jerusalem, Galatasaray Istanbul oder Unicaja Malaga.

Mit dabei ist dann wohl auch der offiziell erste externe Neuzugang der Saison: Spielmacher Desure Buie, 26, kommt von Kocaeli BŞB Kağıtspor aus der zweiten türkischen Liga nach Ludwigsburg und hat einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Trainer King sagt: „Es ist großartig, dass wir Desure zur nächsten Saison für uns gewinnen konnten. Er bringt eine große Vielseitigkeit mit – kann punkten, passen und verteidigen.“ Auf seiner Position wird es derweil mit Mit Tommy Kuhse in der nächsten Spielzeit ein Wiedersehen geben, 26-Jährige wechselt liga-intern zu Aufsteiger Rasta Vechta.