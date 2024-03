Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg legen in Vechta einen furiosen 23:0-Lauf hin

1 Jayvon Graves gibt bei den Riesen den Ton an. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

In der Basketball-Bundesliga haben die Ludwigsburger das letzte Viertel in Vechta mit 28:8 gewonnen – und damit auch noch ein verloren geglaubtes Spiel.









Link kopiert



Es sind 2024 zwar erst zwei Monate vorbei, doch den MHP Riesen Ludwigsburg ist in der Basketball-Bundesliga bereits das Comeback des Jahres gelungen. Am Samstagabend bei dem am Ende deutlichen 86:72 (40:46) bei Rasta Vechta gelang der Mannschaft ein unglaublicher 23:0-Lauf (!) und brachte sie vor den 3140 Zuschauern noch auf die Siegerstraße, nachdem sie bereits mit 13 Punkten (46:59) zurückgelegen hatte. „Im dritten Viertel waren wir eigentlich schon tot“, sagte später Riesen-Coach Josh King, dessen Team sich damit an Vechta vorbeischob auf Platz fünf, der am Ende zur direkten Play-off-Teilnahme reichen würde. Doch das ist Zukunftsmusik.