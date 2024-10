Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg gewinnen Defensiv-Duell gegen Rostock

Wer ein basketballerisches Offensivspektakel erwartet, ist bei den MHP Riesen Ludwigsburg derzeit fehl am Platze. Mehr als 80 Punkte hat der Bundesligist in dieser Saison noch nicht erreicht, aber dennoch bereits zwei Siege auf dem Konto. Wie den am Mittwochabend beim 70:64(34:32) gegen die Seawolves Rostock, den bisherigen Tabellenzweiten. „Ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagte Trainer John Patrick, „wir waren etwas müde, weil wir erst am Dienstag mit dem Zug und Verspätung aus Braunschweig zurückgekommen sind.“

Dort hatte es am Montagabend eine Klatsche mit 20 Punkten Differenz gegeben. Patrick: „Im Vergleich dazu war es viel besser, es war eine Defensiv-Schlacht.“ Mit dem besseren Ende für die Riesen, die sich nur sieben Ballverluste leisteten (Rostock 18). Positiv hob sich erneut Jacob Patrick ab, der elf Punkte erzielte und sich in der Defensive stark verbessert zeigt. Daneben stach auch ein gewisser Julis Baumer ins Auge, weniger wegen seiner drei Punkte, als wegen seiner Vita. Der noch 17-Jährige geht in die elfte Klasse und hatte noch bis 17.30 Uhr Schule. Doch davon war nicht zu sehen auf dem Parkett, wo er mutig agierte. „Er ist ein sehr seriöser Junge“, so Patrick, „aber wir müssen auf seine Doppelbelastung Rücksicht nehmen, er hat ja auch noch Hausaufgaben zu machen.“

Apropos Hausaufgaben: Das gilt sportlich auch für die Riesen, bei denen vor 2676 Zuschauern vor allem offensiv noch Luft nach oben gibt. Sowohl die Freiwurf- als auch die Dreier-Quote (72 beziehungsweise 29 Prozent) lassen weiter zu wünschen übrig. „Es gibt noch sehr viel zu verbessern“, sagt Patrick. Zumal es schon am Samstag (20 Uhr) zum Ex-Meister nach Ulm geht, der stark in die Saison gestartet ist. Ob dann Kellan Grady dabei sein kann, ist noch offen, weil sich der Spieler in Braunschweig an der Hand verletzte und gegen Rostock pausieren musste. Genau wie Kevin Cross, der am Mittwoch in Zivil auf der Bank saß. Die Zukunft des US-Amerikaners in Ludwigsburg scheint zumindest fraglich. Wer Patrick kennt, der weiß, dass er nicht zögert, einen Spieler auch nach Saisonbeginn mal zu wechseln. Abwarten.