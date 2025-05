Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg fühlen sich bei Bayern München verschaukelt

1 Ezra Manjons Einsatz (li.) wird in München am Ende nicht belohnt. Foto: imago/Eibner

Ludwigsburgs Basketballer verlieren bei Bayern München in den letzten Sekunden – und verpassen damit die Play-ins.









Die MHP Riesen Ludwigsburg waren am Sonntag auf dem besten Weg in die Play-ins der Basketball-Bundesliga – bis 15 Sekunden vor Schluss, als sie bei Bayern München 72:70 führten. Und Ballbesitz hatten, dachten sie. Doch dann gab es einen Videobeweis, nach dem die Schiedsrichter ihr Urteil änderten. Was den Riesen-Vorsitzenden Alexander Reil auf die Palme brachte: „Die Regel besagt, dass die Entscheidung nur revidiert werden darf, wenn eine krasse Fehlentscheidung vorliegt.“ Und dass Justin Simon wirklich am Ball gewesen sein soll, war nicht eindeutig zu erkennen.