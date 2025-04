Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg feiern Pflichtsieg in Göttingen

Die Pflichtaufgabe erfüllt – wenn auch mit Hängen und Würgen. Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg gewann am Samstagabend 79:74 beim Schlusslicht BG Göttingen und wahrte somit die minimale Chance aufs Erreichen der Play-offs. Die Riesen schienen dabei mehrfach die Trümpfe in der Hand zu halten, sie führten im ersten Viertel schon mit 13 Punkten, im zweiten mit zehn – und im letzten auch nochmals mit fünf, um dann plötzlich doch mit 71:72 ins Hintertreffen zu geraten.

Aber in der so genannten crunchtime behielten die erneut stark ersatzgeschwächten Ludwigsburger vor den 1974 Zuschauern in der Sparkassen-Arena die Nerven. Sehr zur Freude von Interimscoach Lars Masell, der sagte: „Ich bin sehr stolz, wie wir gekämpft haben, wie wir das Spiel angenommen haben, wie sich unsere Spieler aufgeopfert haben. Wir hatten viele Probleme mit Verletzungen und überhaupt einsatzfähigen Spielern.“

Die Riesen konnten mit nur vier Ausländern (ohne den verletzten Booker Coplin) antreten und lediglich neun Spieler aufs Parkett bringen, nachdem sich kurzfristig Jacob Patrick krank abgemeldet hatte und am Ende des Spiels auch noch Kapitän Yorman Polas Bartolo (Wadenverletzung) passen musste. Mit der Folge, dass ein Justin Simon fast 38 Minuten durchspielte und dabei 13 Punkte (elf Rebounds) beisteuerte. Übertroffen wurde er noch von Joel Scott (21/zwölf Rebounds). Wobei nach wie vor gravierende Schwächen in der Offensive bestanden, so konnte die Mannschaft am Samstag nicht einmal die Hälfte ihrer Freiwürfe verwandeln.

Damit sich die MHP Riesen in der extrem engen Bundesliga die Chance zumindest auf die Play-ins (Platz zehn) erhalten, müssen sie nun am Samstag (20 Uhr) gegen die Hamburg Towers nachlegen. Danach stehen in dieser Saison innerhalb von elf Tagen noch vier Spiele auf dem Programm – drei davon allerdings auswärts.