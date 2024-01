Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg entzaubern im Derby die Merlins Crailsheim

Ludwigsburgs Basketballer haben in der Bundesliga einen überzeugenden Sieg gelandet – gibt das Rückenwind für das wichtigste Spiel des Jahres am Dienstag?

Die MHP Riesen zwischen Frust und Lust. Drei Tage nach dem enttäuschenden Auftritt in der Basketball Champions League bei Darüssafaka in Istanbul zeigten die Ludwigsburger Basketballer in der Bundesliga ihr anderes Gesicht und besiegten im eigentlich stets brisanten Derby die Hakro Merlins Crailsheim mit 106:59 (55:22). Dabei filetierten die Riesen den Gegner so, dass es jeder Küchenchef in einem Fünf-Sterne-Restaurant mit einem Edelfisch nicht hätte besser machen können.

Von Beginn an legte die Mannschaft vor den 4000 Zuschauern in der nun zum sechsten Mal nacheinander in der Liga ausverkauften MHP-Arena eine konzentrierte Leistung hin, dieses Mal sowohl defensiv als auch offensiv. Dabei trafen die Riesen mit 38 Prozent gut aus der Distanz, versuchten aber auch das Zusammenspiel nicht zu vernachlässigen, wofür zum einen die 27 Assists (quasi Vorlagen zu Korberfolgen) sprechen als auch die Tatsache, dass sich alle zwölf Spieler in die Trefferliste eintragen konnten, am besten dabei wieder einmal Jayvon Graves (19 Punkte).

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Basketball-Bundesliga MHP Riesen Ludwigsburg zeigen ein Herz für Jeff Roberson Der Verein verlängert den Vertrag mit dem US-Amerikaner, der zuletzt etliche Schicksalsschläge erlitten hat.

Zum Schluss noch zwei erfreuliche Personalien: Jeff Roberson feierte am Samstag nach fast einjähriger Pause wegen eines Kreuzbandrisses sein Comeback – und das erfolgreich mit zwölf Punkten. Entsprechend glücklich war der US-Amerikaner: „Natürlich fühle ich mich großartig, aber die Mannschaft hat in der ganzen Zeit auch hinter mir gestanden.“ Zudem kam Youngster Dominykas Pleta (19) nach seinem Auftritt in der Champions League erneut auf knapp neun Minuten Spielzeit, mit beachtlichen sechs Punkten und drei Rebounds.

Die große Frage lautet nun: Folgt auf diese gelungene Generalprobe am Dienstag (20 Uhr) eine Wiederholung? Im bisher wohl wichtigsten Spiel der Saison muss in der dritten und entscheidenden Partie gegen Darüssafaka aus der Türkei ein Sieg her, um sich für die Top 16 der Champions League zu qualifizieren.

Zu diesem Kreis zählen die Merlins trotz der Nachverpflichtung des 42-jährigen Routiniers und Ex-Ludwigsburgers Tremmell Darden nicht einmal in der Bundesliga, und man muss sich in dieser Form auch Sorgen machen, ob es nächste Saison nochmals ein Derby geben wird. Denn der Auftritt war über weite Strecken nicht bundesligareif, und der langjährige Merlins-Spieler Fabian Beck gab hinterher zu: „So eine Leistung ist einfach nicht akzeptabel.“