Basketball-Bundesliga: Die Spielpause tut den MHP Riesen Ludwigsburg nicht gut

1 Hunter Maldonado war einer der wenigen Lichtblicke. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das Spiel der Ludwigsburger Basketballer krankt weiterhin an der Offensive, sodass es in Würzburg am Ende eine klare Niederlage setzt. Der Fokus gilt jetzt dem Europe Cup.









Ludwigsburgs Basketball-Trainer John Patrick hatte vor der Bundesliga-Partie am Samstagabend gesagt: „Ich hoffe, dass wir in dieser sehr engen Liga die Tagesform haben, um ein starkes Würzburger Team zu besiegen.“ Nach drei Vierteln lebte diese Hoffnung beim Stande von 51:49 sogar noch, doch zehn Minuten später beim 77:60-Sieg der Würzburger war sie weggeblasen, und auch die Play-off-Ambitionen der MHP Riesen erhielten damit einen Dämpfer, so dass Patrick das Fazit zog: „Würzburg hat im letzten Viertel den besseren Basketball gespielt. Wir lagen in Führung und hatten mehrere Chancen, haben aber unsere offenen Würfe nicht genommen.“