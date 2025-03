Basketball-Bundesliga: Bei den MHP Riesen Ludwigsburg kriselt es an allen Ecken und Enden

1 Neuzugang Booker Coplin (re.) kann dem Riesen-Spiel noch keine Impulse geben. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Bei den Ludwigsburger Basketballern stimmen die Ergebnisse nicht mehr – gleiches gilt auch für die Befindlichkeiten zwischen Trainer und Verein.









Link kopiert



Der Schein trog in der MHP-Arena. Zwar sorgten dank zusätzlicher Stehplätze 4200 Zuschauer am Samstagabend für eine Rekordkulisse in dieser Saison der Basketball-Bundesliga bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Doch auch diese Atmosphäre konnte die – wettbewerbsübergreifend – fünfte Niederlage in Folge gegen die Ewe Baskets Oldenburg beim 66:79 (36:42) nicht verhindern. Am Einsatz der Mannschaft lag es dabei sicher nicht, eher an der Effizienz, wieder einmal.