Der Titelverteidiger aus München war schon auf dem Weg zum Meisterschafts-Hattrick. Doch Alba zeigte einmal mehr Comeback-Qualitäten.
Berlin - Alba Berlin hat die Meisterschaftsentscheidung in der Basketball-Bundesliga auf das fünfte und letzte Spiel vertagt. Die Berliner bezwangen im vierten Spiel Titelverteidiger Bayern München mit 71:61 (42:45), sodass es 2:2 steht. Vor 8.899 Zuschauern zeigten die Berliner eine starke Aufholjagd. Das entscheidende Finale wird am Sonntag (16:30 Uhr/Dyn) in München gespielt.