Dreier, Rebound, Korbleger – mit diesen Begriffen kennen sich sportbegeisterte Menschen immer besser aus. „In den vergangenen Jahren war die Nachfrage sehr hoch. Der Hype ist da“, berichtet Patrick Walter, Abteilungsleiter Basketball beim TV Lahr. Besonders bei den großen Turnieren, wie der Europameisterschaft im vergangenen Jahr oder der derzeit laufenden Weltmeisterschaft, merke er, dass sich vor allem immer mehr Kinder für den Sport interessieren. „Wir haben weitere Anmeldungen blockiert“, sagt der Abteilungsleiter. Die Kapazitäten seien ausgeschöpft.

Die Sportart Basketball kennt jeder und fast jeder hat wohl schon einmal versucht, den Ball in den Korb zu werfen. Als Teamsport jedoch ist Basketball noch nicht so beliebt – unverständlich für Walter: „Ich habe noch nie verstanden, warum man einen Ball mit dem Fuß spielt, anstatt in die Hand zu nehmen“, erklärt er lachend. Seit 25 Jahren spielt er aktiv und freut sich jetzt über den Ansturm, den er eng mit den Erfolgen der deutschen Nationalmannschaft verknüpft sieht.

Immer mehr Kinder werfen Körbe auf den Basketballfeldern

Im vergangenen Jahr hat es die Auswahl bei der Europameisterschaft bis ins Halbfinale geschafft und scheiterte dort in einem atemberaubenden Spiel nur knapp am späteren Turniersieger Spanien. Gegen Polen konnte sich das Team dann immerhin Bronze sichern. Zahlreiche Menschen, auch solche, die nie zuvor ein Basketballspiel gesehen hatten, fieberten mit. „Es gibt immer wieder Phasen, da nehmen wir den Hype mit. Auch als Nowitzki so erfolgreich war, hatten wir einen Hype“, erinnert sich Walter. Auch derzeit sehe er immer mehr Kinder auf den Basketballfeldern zum Beispiel im Bürgerpark Körbe werfen – wohl auch, weil die Deutschen gerade eine erfolgreiche WM spielen.

Mit fünf Siegen aus fünf Spielen ist das deutsche Team ins Viertelfinale eingezogen. Besonders die Leistung gegen starke Slowenen hat Walter beeindruckt. Im Viertelfinale schlug die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert am Mittwochvormittag hauchdünn das Überraschungsteam aus Lettland. Nun geht es im Halbfinale gegen die USA. „Aber auch die haben geschwächelt“, sieht Walter die Deutschen nicht chancenlos. Er traut der Nationalmannschaft den großen Coup, das heißt den Weltmeistertitel, „absolut zu“.

Richtig Kapital aus dem Basketball-Boom kann der TV Lahr indes nicht schlagen. „Wir haben nicht immer die ideale Halle“, sagt Walter. Die Halle im Bürgerpark sei ausgezeichnet, um die Spiele auszutragen. Für das Training stehe jedoch nur die Geroldseckerhalle zur Verfügung. „Da bräuchten wir ein Parallelfeld“, so der Abteilungsleiter.

Abteilung des TV Lahr hat zwei Übungsleiter

Zwei Übungsleiter trainieren die Spieler beim TV, der mit einer Seniorenmannschaft in der Bezirksliga und einer U 16 in der Kreisliga am Spielbetrieb teilnimmt. Lange hatte es beim TV nur eine Hobby-Trainingsgruppe gegeben, erst seit der Saison 2021/22 nehmen die Lahrer auch an Wettkämpfen teil. Im Erwachsenenbereich, erzählt Walter, gebe es nicht so einen großen Ansturm wie beim Nachwuchs. Dort könne man immer mal wieder Spieler aufnehmen. Man achte jedoch eher darauf, Spieler aus dem Nachwuchsbereich zu übernehmen.

„Ich hoffe, dass der Aufwind jetzt bleibt“, sagt Walter. Die WM-Spiele zeigten schließlich, wie attraktiv Basketball für Zuschauer ist, da es immer „hin und her geht“. Ein WM-Titel für Deutschland? Das würde dabei natürlich helfen.

Die Weltmeisterschaft

Die Basketball-Weltmeisterschaft findet derzeit in Japan, Indonesien und auf den Philippinen statt. Das Halbfinale gegen die USA steigt am morgigen Freitag um 14.40 Uhr, Magenta TV überträgt einen kostenlosen Livestream. Die bisher einzige Medaille für Deutschland gab es im Jahr 2002, als das Team um Dirk Nowitzki Bronze gewann.