Bologna - Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú wird in der kommenden Saison gleichzeitig auch Coach des italienischen Euroleague-Clubs Virtus Bologna werden. "Wir haben uns im DBB intensiv beraten, sehr gute Gespräche mit Álex und mit Virtus Bologna geführt und sind zu der Entscheidung gekommen, ihm diese Doppelfunktion zu ermöglichen", sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball-Bundes. "Für Bundestrainer Mumbrú hat die Nationalmannschaft weiterhin eine herausragende Bedeutung, für ihn sind die kommenden Qualifikationsfenster sehr wichtig."

Der 47 Jahre alte Europameister-Trainer ist seit August 2024 im Amt und war bereits vor seinem Engagement als deutscher Nationalcoach Vereinstrainer in Valencia. "Ich bin dem DBB sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt und die Chance eröffnet, Head Coach bei einem Euroligisten zu sein", erklärte Mumbrú.

Eigentlich gilt beim DBB die Regelung, dass ein Bundestrainer nicht parallel einen Club trainieren darf. Bei Mumbrús Vorgänger Gordon Herbert hatte der DBB nach den Olympischen Spielen 2024 dem Weltmeister-Coach eine Doppelfunktion untersagt. Herbert zog es damals zum Bundesligisten FC Bayern München. "Er wird uns auch weiterhin mit großer Begeisterung und mit vollem Einsatz als Bundestrainer zur Verfügung stehen. Gemeinsam gibt es noch viele Ziele", betonte Weiss mit Blick auf die jetzige Ausnahme für Mumbrú.

WM 2027 in Katar

Für das deutsche Nationalteam stehen Anfang Juli die nächsten beide WM-Qualifikationsspiele in Riga gegen Israel (3. Juli) und in Bamberg gegen Zypern (6. Juli) an. Vom 27. August bis zum 12. September 2027 findet die Weltmeisterschaft in Katar statt. Deutschland ist als Titelverteidiger nicht automatisch gesetzt.