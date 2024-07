Basketball: Bitte ein Tattoo: Schröder und Theis im Olympia-Fieber

Hamburg - Ein Olympia-Tattoo fehlt noch auf der rechten Wade von Daniel Theis - das soll sich schleunigst ändern. "Olympia, eine olympische Medaille, da wird auf jeden Fall noch Platz gefunden", kündigte der Braunschweiger an. Den WM-Pokal auf seiner strammen rechten Wade zeigte der Basketball-Star stolz bei Magenta-TV. "Das ist richtig, dass der Pokal da ist. Das ist ein Titel, den uns niemand mehr wegnehmen kann. Für mich war das etwas Besonderes."

Neben Basketball und Familie sind Tattoos die große Leidenschaft des 32-Jährigen, der mittlerweile einen neuen Club in seiner Wahlheimat Amerika gefunden hat. "Das Tattoo stellt einen Lebensbaum dar, der mir immer vor Augen hält, was die wichtigsten Säulen in meinem Leben sein sollten", verriet er einmal. Künftig spielt Theis bei den New Orleans Pelicans in der NBA. Nachdem der Vertrag unterschrieben war, gab der 2,04-Meter-Hüne am Samstag in Hamburg beim 95:50-Testspielsieg gegen überforderte Niederländer sein Debüt in diesem Sommer.

Lesen Sie auch

Lob für Theis

Zweitbester Werfer mit 16 Punkten hinter Geburtstagskind Andreas Obst (18/sechs Dreier) - und Mann of the Match. "Daniel Theis hat in seinem ersten Spiel in diesem Sommer für uns gezeigt, wie wertvoll er sein kann. Wir haben eine Chance großartig zu sein", erklärt Bundestrainer Gordon Herbert.

"Daniel ist einer der besten Center aus Europa. Das hat er jahrelang schon bewiesen in der NBA", sagt Franz Wagner von den Orlando Magic, seit Kurzem der am besten bezahlte deutsche Sportler. "Seine Energie, in der Defensive und der Offensive ist immer grandios", lobt Kapitän Dennis Schröder seinen Kumpel.

Noch besser werden

Nach der Niederlage und dem Sieg gegen Olympia-Gastgeber Frankreich testete Herbert vor 10.137 Zuschauern in der Barclays Arena sein finales Olympia-Aufgebot. Bis auf den noch angeschlagenen Ex-Berliner Johannes Thiemann waren alle Mann an Bord. "Das war heute wieder ein gutes Spiel, aber wir müssen noch besser werden", fordert Schröder. "Wir haben gezeigt, was wir können. Wir müssen jetzt gegen Japan und gegen die Amerikaner zeigen, dass wir spielen können und uns so gut wie möglich vorbereiten."

Neben dem Testspiel gegen den Olympia-Auftaktgegner am Freitag in Berlin geht es am 22. Juli in London gegen das Star-Team der USA um LeBron James. "Die haben letztes Jahr schon gecheckt, dass wir auch ein bisschen spielen können", weiß Franz Wagner. "Natürlich sind die stark, das haben sie letztes Jahr auch schon gesagt. Aber das ist nur ein Team, es gibt noch zehn andere. Wir haben eine gute Truppe und haben noch viel vor uns."

Basketballer wollen zur Eröffnungsfeier

Ob zu einer guten Vorbereitung auch die Teilnahme der Mannschaft an der Olympia-Eröffnung am 26. Juli gehört, wird sich erst noch zeigen. "Wir haben entschieden als Team, dass wir gehen", kündigte Schröder an.

Doch deutlich weniger als 24 Stunden nach der Eröffnungsfeier geht es für den Mitfavoriten ins erste Gruppenspiel gegen Japan (27. Juli, 13.30 Uhr) in der Metropol-Region Lille. In Gruppe B wartet am 30. Juli Brasilien und dann am 2. August die Franzosen. Dann wird sich zeigen, wie gut die Vorbereitung war - und ob Daniel Theis weiter von einem neuen Tattoo träumen kann.