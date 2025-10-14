Basketball: Beidseitige Freude über ein historisches Derby

Als am Samstag die Basketballer der Ebingen Titans und der Balingen Falcons II aufeinandertrafen, wurde für die Region Geschichte geschrieben.
Das Ergebnis der Partie war am Ende fast schon zweitrangig. Die Reserve der Balingen Falcons besiegte die Ebingen Titans in deren heimischer Kreissporthalle mit 64:49. Sebastian Wachter war mit 21 Zählern Top-Scorer der Gäste, Titans-Akteur Max Habfast hielt mit 19 Punkten dagegen. Selbstverständlich war die Enttäuschung auf der einen und die Freude auf der anderen Seite unmittelbar nach der Schlusssirene groß. Doch schon wenig später war man sich in beiden Lagern einig: Hier und heute war etwas Historisches passiert.