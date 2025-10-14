Basketball: Beidseitige Freude über ein historisches Derby

Das Ergebnis der Partie war am Ende fast schon zweitrangig. Die Reserve der Balingen Falcons besiegte die Ebingen Titans in deren heimischer Kreissporthalle mit 64:49. Sebastian Wachter war mit 21 Zählern Top-Scorer der Gäste, Titans-Akteur Max Habfast hielt mit 19 Punkten dagegen. Selbstverständlich war die Enttäuschung auf der einen und die Freude auf der anderen Seite unmittelbar nach der Schlusssirene groß. Doch schon wenig später war man sich in beiden Lagern einig: Hier und heute war etwas Historisches passiert.

Ein Testspiel vor 31 Jahren als letztes Duell „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es schon einmal ein Derby zwischen Ebingen und Balingen gab“, erzählt Martin Scheuring. Und wenn es jemand weiß, dann der 47-jährige Trainer der Balinger Reserve. „1994 gab es mal ein Testspiel gegen den TB Tailfingen – da war ich 16 Jahre alt“, erinnert er sich lachend. Doch in einem Pflichtspiel trafen die beiden Vereine seines Wissens nach noch nie aufeinander – bis zum vergangenen Samstag.

Sowohl die Balinger Reserve als auch die Titans traten zu dieser Saison erst in den Spielbetrieb ein. Hauptverantwortlich für diesen Schritt war bei den Ebingern Faton Gjegjani, der auch am Samstag als Headcoach an der Seitenlinie stand. „Es war ein sehr umkämpftes, aber immer faires Spiel. Gratulation natürlich an Balingen zu dem Sieg“, lässt der 39-Jährige die Begegnung Revue passieren. Der Ebinger Übungsleiter macht keinen Hehl daraus, wie viel ihm dieses Spiel am Wochenende bedeutet hat: „Für uns, für die Balinger, für den Basketball im Zollernalbkreis – es ist einfach nur geil für alle Beteiligten!“

Zweiter Saisonsieg für die Balinger

Diese Gemütslage teilt sein Gegenüber voll und ganz. Scheuring, der selbst von 1996 bis 2004 für den TSV Ebingen auflief, kann es noch immer nicht ganz glauben: „Ich hätte das nie gedacht, das muss ich ehrlich gestehen. Ich finde es klasse, wie unsere beiden Vereine den Sport hier im Landkreis voranbringen.“ Umso glücklicher war der 47-Jährige über den Sieg seiner Mannschaft. Noch am Donnerstagabend hatte man in Sigmaringen den ersten Saisonsieg eingefahren – „das hatten die Jungs sicherlich auch noch in den Beinen. Dass wir dann auch noch das Derby gewinnen konnten, hat uns natürlich extrem gefreut“, so Scheuring, der aber gleichzeitig lobende Worte für den Kontrahenten übrig hatte: „Respekt an die Ebinger! Es war lange ein enges Spiel und sie haben bis zum Schluss gekämpft.“

Auch Faton Gjegjani spricht in den höchsten Tönen von seiner Mannschaft: „Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber wir haben ein gutes Spiel gemacht. Insgesamt finde ich, dass wir einen guten Saisonstart hatten“, genießt der 39-Jährige die Jungfernfahrt seiner Mannschaft in vollen Zügen.

Vorfreude auf das Rückspiel im neuen Jahr

Neben der Freude über das geschichtsträchtige erste Aufeinandertreffen sind sich Scheuring und Gjegjani vor allem bei einer weiteren Sache einig: der Vorfreude auf das Rückspiel in der Balinger Stadthalle. „Da wird richtig gute Derby-Stimmung herrschen. Wir werden alles an Zuschauern zusammentrommeln, was nur irgendwie möglich ist. Die Jungs sind heiß“, freuen sich Scheuring und seine Schützlinge schon jetzt auf das Duell am 1. Februar 2026.

Ähnlich geht es Gjegjani und seinen Ebinger Spielern – die nach der Heimniederlage nun natürlich eine Rechnung offen haben. „Es war in unserer Halle schon ein tolles Erlebnis, da ist die Vorfreude auf das Rückspiel umso größer. Ich freue mich extrem darauf – und die Jungs natürlich auch“, so der Titans-Headcoach mit Blick auf das dann zweite Derby der Vereinsgeschichte.