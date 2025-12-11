Alex Mumbrú ist Europameister. Doch wirklich helfen konnte der Bundestrainer den deutschen Basketballern wegen einer Krankheit nicht. Jetzt spricht er offen über die schweren EM-Tage.
Barcelona - Aktuell erholt sich Basketball-Bundestrainer Alex Mumbrú in der spanischen Heimat weiter von den Folgen seiner Bauchspeicheldrüsen-Entzündung, die ihn während der Europameisterschaft in Finnland und Lettland ins Krankenbett gezwungen hatte. Dabei denkt er auch immer mal wieder an die Tage von Tampere und Riga, wo er als Randfigur mit ansehen musste, wie Dennis Schröder und Co. nach dem WM-Titel auch den EM-Triumph feierten.