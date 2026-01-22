Schröder verliert erneut mit den Kings

Für die Sacramento Kings um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hält die Niederlagenserie dagegen an. Gegen die Toronto Raptors verlor das zweitschlechteste Team der Western Conference zu Hause 109:122, es war die dritte Pleite in Folge. Vor diesem Negativlauf hatten die Kings zum bislang einzigen Mal in dieser Saison vier Partien in Serie gewonnen. Gegen die Raptors lagen die Gastgeber zwar lange in Führung, gaben ihren Vorsprung in einem schwachen dritten Viertel dann aber aus der Hand und erholten sich davon nicht mehr. Schröder kam von der Bank und verbuchte in 20 Minuten auf dem Feld 16 Punkte.