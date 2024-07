Eine Explosion hat am Montagmittag das Werksgelände des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF erschüttert. Die Feuerwehr konnte den daraus resultierenden Brand löschen. Was bislang bekannt ist.

Auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen ist es am Montagmittag zu einer Explosion gekommen, die einen Brand auslöste. Laut einem Sprecher der Ludwigshafener Polizei konnte die Feuerwehr den Brand mittlerweile löschen.

Wie die BASF in einer Pressemitteilung bekanntgab, hatte sich die Explosion gegen 12 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF SE ereignet. Die Explosion führte zu einem Brand. Dabei sei die Rauchentwicklung so stark gewesen, dass die Rauchwolke auch außerhalb des Werksgeländes deutlich sichtbar gewesen sei.

Lesen Sie auch

Die Werksfeuerwehr des Unternehmens konnte den Brand nach etwa einer Stunde unter Kontrolle bringen und löschen. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, waren neben der Werkfeuerwehr auch Umweltmesswagen innerhalb und außerhalb des Werkgeländes im Einsatz. Nach Unternehmensangaben wurden bei der Explosion 14 Mitarbeitende leicht verletzt. Die Verletzten seien „vorsorglich“ in die Ambulanz des Werks gebracht worden. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion sind im Gange, teilte die Polizei mit. Bisher konnten keine Angaben gemacht werden.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben des Unternehmens und der Ludwigshafener Stadtverwaltung nicht. Laut BASF bildete sich über dem Werksgelände eine gut sichtbare Rauchwolke. Messwagen registrierten demnach auf dem Gelände und in den angrenzenden Teilen des Stadtteils Friesenheim „leicht erhöhte Werte von Kohlenwasserstoffen“. Es habe für die Bevölkerung jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, erklärte der Chemiekonzern.